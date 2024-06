Cuoco 25enne di Parma travolto e ucciso da un treno

Tragedia nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno. Un cuoco di 25 anni, di origine indiana e residente a Parma, è stato trovato senza vita sui binari della ferrovia tra le stazioni di Rimini e Riccione. Come riporta RiminiToday, secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine avrebbe escluso la pista del suicidio. Il ragazzo sarebbe dovuto rientrare a breve nella nostra città per alcuni problemi famigliari. Resta aperta la pista dell'incidente fatale.

Il personale della Polfer sta indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto e, allo stesso tempo, individuare il convoglio che lo ha travolto nel cuore della notte. Il cadavere, in condizioni pietose dopo l'impatto, è stato notato poco dopo le 7 di mercoledì e il medico legale ha indicato che l'ora del decesso potrebbe risalire ad almeno 8 ore prima.

Al momento, tuttavia, non ci sarebbe nessuna segnalazione di un impatto da parte dei macchinisti dei convogli in transito nella notte così come dei treni passati dall'alba in poi che, con la luce, avrebbero potuto notare qualcosa. Il tratto interessato dall'investimento è tra le fermate del Metromare Lagomaggio e Toscanini.

Il ritrovamento alle 7.40 di mercoledì 5 giugno

Il primo allarme è scattato alle 7.40 tra le stazioni di Rimini e Riccione, all'altezza della fermata del Metromare di Bellariva, per la presenza di un corpo senza vita che ha fatto bloccare la marcia dei treni in entrambi i sensi. A dare l'allarme sarebbe stato un gruppo di ragazzini. Sul posto è intervenuto il personale della Polfer e della Polizia Scientifica per i rilievi di rito.