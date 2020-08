Da febbraio a giugno 372 incidenti e 84 patenti ritirate

La Prefettura di Parma rende noti i dati raccolti dall’”Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità” relativi al semestre Febbraio/Giugno 2020. Gli incidenti rilevati sono stati 372 di cui 165 con soli danni a cose, 206 con feriti e 1 con esito mortale. Le violazioni contestate sono state 29.060, con 84 patenti ritirate e 191 veicoli sequestrati. Le persone fermate e controllate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state 1.617. Di queste 43 sono risultate positive all’abuso di alcol e 7 all’uso di sostanze stupefacenti. Le patenti sospese sono state: 51 a seguito di incidenti stradali con feriti, 207 per velocità non commisurata ai limiti imposti, 87 per guida in stato di ebbrezza alcoolica e 11 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.