Da graffitaro a nudista, aggredisce due agenti della Polizia locale: arrestato

Prima graffitaro, poi nudista. Si tratta di un personaggio che imperversa da qualche tempo a Parma, al quale sono collegati una serie di comportamenti senza regole, che svariano dal vandalismo in piazzale della Pace, alle scritte sui muri. Dalla Pilotta ai portici del grano, il passo è stato breve. Ha lasciato la bomboletta e ha deciso di denudarsi, esibendosi in più occasioni in atti osceni in luogo pubblico. Per questo è stato deferito all'autorità giudiziaria o sanzionato amministrativamente. Dopo i suoi show, per marcare la vigilia di Natale, ha pensato bene di aggredire prima un dipendente comunale, poi due agenti di Polizia locale ferendone addirittura una. Per questo motivo è stato arrestato.