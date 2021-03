Da Milano a Parma per una cena romantica: donna sanzionata per 400 euro

Si è spostata da Milano a Parma per una cena romantica con un uomo ma è stata sanzionata dai carabinieri della sezione Radiomobile aver violato la normativa antiCovid, in particolare il divieto di uscire dalla propria regione. Una donna è stata identificata dai militari che, dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza di alcune persone all'interno di un appartamento di solito utilizzato come Bed & Breakfast, si sono recati sul posto.

Erano da poco passata la mezzanotte quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell'appartamento: dentro non c'erano ladri o malviventi ma due persone, un uomo e una donna, che stavano cenando. I carabinieri hanno accertato che la donna arrivava da Milano ed aveva quindi lasciato la propria regione senza motivo. Per lei è scattata una multa di 400 euro. Sono in corso approfondimenti in merito alla disponibilità dell'abitazione da parte della coppia.