Da Milano a Fidenza per rubare in casa: bloccati e denunciati due rumeni

Sono arrivati dalla periferia di Milano per cercare di rubare all'interno di alcune abitazioni nel territorio del comune di Fidenza. Due cittadini rumeni, di 21 e 35 anni, sono stati fermati e denunciati dai carabinieri per detenzione di oggetti atti ad offendere e per possesso ingiustificato di chiavi alterate. Secondo la ricostruzione dei militari del nucleo Radiomobile, infatti, i due si trovavano a bordo di un furgone con targa rumena che procedeva a fari spenti. Quando i due hanno visto la pattuglia dei carabinieri hanno tentato di scappare ma sono stati bloccati. All'interno del veicoli i militari hanno trovato - durante la perquisizione - alcuni attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati. Per i due, che si erano spostati dalla zona dell'hinterland milanese, è scattata la denuncia.