Da parco per i bimbi a luogo di spaccio e…sesso: il nuovo degrado di parco Pascal

Di giorno, almeno fino a qualche tempo fa, parco per i bambini. Di notte, da un po', luogo di spaccio e di...sesso a cielo aperto per le coppiette di turno. È l'ultima tendenza che riguarda il parco Pascal, dove già in passato si erano registrate lamentele per i cani che sporcano l'area nonostante i divieti. Adesso la nuova moda è prendere quest'area verde a ridosso di via Sidoli e vicina a via Euclide, come un porno set a cielo aperto.

Lo denunciano alcuni residenti che già da un po' di settimane hanno notato questa nuova tendenza. "Un segno di inciviltà che sta diventando sempre più esasperante - spiegano - Abbiamo segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, ma non si può fare molto se le coppie non vengono sorprese sul posto". In pratica sulle panchine, o in mezzo all'erba alta, sono state notate spesso negli ultimi tempi coppie che si sono appartate per consumare rapporti sessuali, non solo di sera ma anche nel tardo pomeriggio, quindi con la luce, incuranti della presenza delle persone che passeggiavano intorno.

C'è di più: in questa zona vengono segnalati presunti pusher che spacciano droga, soprattutto hashish e marijuana. "Notiamo spesso la presenza di ragazzi stranieri che si danno appuntamento all'interno dell'area verde con altre persone. Si nota uno scambio senza che si curino minimamente di essere visti. Per loro è tutto normale. Certe volte l'odore è talmente forte che è necessario dover cambiare zona".