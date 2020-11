Da Parma a Felino per un picnic al parco: 13 giovani multati per 400 euro

Hanno approfittato della giornata di sole per spostarsi da Parma e raggiungere un'area verde in una frazione di Felino per effettuare un picnic tutti insieme. Tredici giovani sono stati identificati e multati dai carabinieri per il mancato rispetto delle regole relative al distanziamento e agli assembramenti. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, domenica 8 novembre. Alcuni residenti della zona hanno visto i ragazzi, che si trovavano nel parco con teloni e cibo ed avevano deciso di passare un pomeriggio in compagnia, ed hanno chiamato i carabinieri. La pattuglia ha trovato tredici giovani, tra cui alcuni minorenni: i ragazzi sono stati multati ognuno con 400 euro di multa.

