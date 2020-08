Da Parma a Forte dei Marmi per rubare bici elettriche e di lusso: tre denunce

Sono arrivati a Forte dei Marmi con l'obiettivo di rubare biciclette elettriche e di un certo valore economico, le hanno caricate su un furgone ma sono stati fermati dai poliziotti che li hanno identificati e denunciati per ricettazione. Tre uomini, un moldavo, un rumeno e un lituano di età compresa tra i 41 e i 48 anni, residenti in provincia di Parma, dovranno rispondere delle accuse nei loro confronti. I tre, secondo gli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi, avrebbero attivato una tecnica ormai nota: dopo essere arrivati in città a bordo di un furgone avrebbero rubato alcune bici vecchie che avrebbero poi lasciato in strada al posto di altre bici - elettriche e più costose - caricare all'interno del furgone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.