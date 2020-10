Da Piazza della Pace a Piazza Garibaldi: anche Parma protesta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ultimo Dpcm ha dato un'ulteriore stretta alle attività produttive. A Parma, per esprimere solidarietà ai lavoratori dello spettacolo, della cultura, della ristorazione, dello sport e di tutte quelle categorie che hanno subito le decisioni del decreto presidenziale, si sono riuniti oltre un migliaio di persone. Non si registrano scontri, se non l'esplosione di quattro bombe carta e qualche parapiglia tra manifestanti. Sentiamo le voci.