Da Salso in un albergo di Parma per festeggiare un compleanno: sei multe da 400 euro

Si sono spostati da Salsomaggiore Terme a Parma per festeggiare il compleanno di uno di loro, all'interno di un albergo di via Trento. Sei persone sono state identificate e sanzionate per 400 euro dai poliziotti delle Volanti, avvertiti dallo stesso personale dell'hotel. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 17 gennaio. Secondo la ricostruzione degli agenti, infatti, i sei si erano spostati dal comune in provincia di Parma - violando le norme contenute nei decreti per la zona arancione - solo per festeggiare il compleanno, quindi non per motivi di lavoro o di salute. Oltre agli spostamenti non autorizzati ai sei è stata contestata anche la violazione della norma sugli assembramenti.