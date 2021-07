Dal 26 luglio interventi di manutenzione nell'alveo del torrente Parma

I lavori si protrarranno per 15 giorni, salvo interruzioni per maltempo

Come ogni anno in questo periodo, AIPo provvederà, in attuazione dei propri compiti d'istituto, agli interventi di manutenzione ordinaria in alveo del torrente Parma in città, finalizzati a garantire le migliori condizioni di sicurezza idraulica e di incolumità pubblica, tutelando nel contempo il valore biologico ed ambientale della vegetazione ripariale.

I lavori avranno inizio lunedì 26 luglio e si protrarranno per 15 giorni, salvo interruzioni per maltempo.

Più in dettaglio, le operazioni saranno così organizzate, analogamente a quanto realizzato l'anno scorso:

- tra ponte Nord e ponte Caprazucca, tratto più fortemente antropizzato, nel corso d’acqua verrà mantenuta la vegetazione nella condizione di prato;

- tra ponte Caprazucca e Ponte Italia, dove il corso d’acqua recupera una parte di golena in destra idraulica, il corso d’acqua sarà mantenuto a prato in sinistra e in forma più naturale in destra con la presenza di piante e arbusti ad isole;

- nei tratti tra ponte Italia e viale Rustici e tra ponte Dattaro e ponte Stendhal si interviene in sinistra idraulica con una manutenzione ordinaria di taglio a prato, mentre in sponda destra verrà eseguito un taglio a prato solo nei 4 metri a ridosso del muro di contenimento e si raccoglieranno le piante secche, ammalorate e potenzialmente instabili.

Gli interventi sono eseguiti nel rispetto della normativa e sotto il controllo degli organi competenti.