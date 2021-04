Dal 4 Maggio Parma è per le donne

Si aprirà martedì prossimo la proposta dell'Assessorato alle Pari Opportunità "PARMA PER LE DONNE". Dal 4 Maggio sempre di martedì un poker di imperdibili poker di appuntamenti settimanali on line, a partire dalle 18, firmati in collaborazione con Donna Moderna. Il ciclo dedicato all’empowerment femminile si svolge in collaborazione con la rivista Donna Moderna, brand leader nel segmento femminile di riferimento, attivo nelle campagne di promozione del ruolo delle donne nella vita sociale ed in particolare in quelle contro la violenza sulle donne.

Si tratta di quattro momenti, ciascuno dedicato ad un bisogno divenuto particolarmente urgente anche a causa delle crisi scatenate dalla pandemia, crisi il cui prezzo sociale lo stanno pagando soprattutto le donne. A fare da filo conduttore tra gli appuntamenti è il "valore delle donne": spesso bistrattato, non riconosciuto, penalizzato dagli altri, ma spesso a causa di condizioni e condizionamenti anche dalle stesse donne. Al valore delle donne di Parma è dedicata questa iniziativa.

Ecco il programma:

· 4 maggio 2021 Riconoscere il nostro valore e metterlo in campo

Un percorso di conoscenza dei nostri punti forza ma anche delle nostre vulnerabilità, che è importante imparare ad amare e ad esprimere. Non esiste un modello di leadership vincente, unico e insindacabile. Ciascuno può elaborare il proprio stile di vita e metterlo a frutto sul lavoro, in famiglia e nelle relazioni. Formatore: Andrea Bellati

· 11 maggio 2021 Il potere del networking: creare connessioni di valore

Le competenze da sole non bastano, se ci manca la rete sociale a cui appoggiarci per farle valorizzare. La rete di connessioni che costruiamo attorno a noi ha uno straordinario impatto sulla resilienza, la crescita personale e la speranza. Ma queste connessioni, ora che non sono scontate, devono essere di alta qualità. Ne parliamo con Domitilla Ferrari, giornalista e social networker e Silvia Zanella scrittrice e giornalista. Modera Liliana di Donato Caporedattore di Donna Moderna.

· 18 maggio 2021 Autosabotaggio e sindrome dell’impostore

La pandemia è stata particolarmente dura per le donne. Ora più che mai è fondamentale lavorare su alcuni punti deboli come la sindrome dell'impostore, il perfezionismo, l'ansia da prestazione e la difficoltà a fare rete. Le partecipanti impareranno a sviluppare la cultura dell'accettazione, sospendere il giudizio su se stessi e sugli altri e a gestire l'errore come tool di crescita e sviluppo. Formatore: Vittorio Borsari

· 25 maggio 2021 Liberarsi dal carico mentale

Gran parte delle donne si sono trovate a lavorare a casa in condizioni estreme. L'emancipazione femminile è sembrata fare un balzo indietro di 70 anni. Lavoro e famiglia, che già si faticava a tenere separati, sono diventati un tutt'uno, il carico mentale interamente sulle donne. Ne parliamo con Annalisa Monfreda Direttrice di Donna Moderna e Claudia De Lillo scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica che ci raccontano come hanno imparato a separare il tempo del lavoro da quello della famiglia e a essere ogni volta calate nel "qui e ora". Modera Liliana di Donato Caporedattore di Donna Moderna.

Per informazioni e ottenere gratuitamente il link per i collegamenti scrivere a pariopportunita@comune.parma .it