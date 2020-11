Dalla Liguria a Bedonia per andare nella seconda casa: 50enne multata per 400 euro

Controlli dei carabinieri intensificati nella giornata di ieri, domenica 15 novembre, data dell'entrate in vigore delle nuove regole sugli spostamenti. Non è possibile spostarsi dal Comune di residenza se non per motivi di salute o di lavoro. La prima multa è stata data ad una 50enne.

Stava per raggiungere la sua seconda casa in Val Taro, nel comune di Bedonia, ma è stata fermata dai carabinieri che - dopo averla identificata - le hanno comminato una multa di 400 euro. Una donna di 50 anni, proveniente da Rapallo - nel comune di Genova - stava per passare dalla regione Liguria alla Regione Emilia-Romagna passando per il Passo del Bocco, nella giornata di ieri domenica 15 novembre, la prima in cui è scattata la zona arancione per quanto riguarda la nostra provinci e la nostra regione, La donna non aveva alcuna giustificazione per lo spostameto ed è stata multata: i militari le hanno intimato di ritornare a Rapallo.

I carabinieri di Salsomaggiore Terme, sempre ieri domenica 15 novembre, hanno effettuato numerosi controlli nei locali pubblici nella zona ma non hanno rilevato irregolarità. I colleghi di Sala Baganza, invece, hanno fermato alcuni giovani che sabato sera sostavano sul marciapiede di fronte ad un locale senza mascherina e senza rispettare le norme sul distanziamento. Per loro una multa di 400 euro a testa. Nel pomeriggio di domenica un bar di Felino è stato sanzionato per 400 euro e chiuso per 5 giorni poichè non rispettava le regole per la consumazione d'asporto: dentro al locale c'erano clienti seduti al tavolo.