Dalla Toscana a Berceto per salutare un amico: fermato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, nella giornata di ieri, nei servizi predisposti per verificare la corretta applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da virus Covid-19 hanno sanzionato due persone. I militari della Stazione di Berceto hanno fermato al Passo della Cisa un 52enne, proveniente dalla Toscana, che andava a trovare un amico a Berceto. Mentre i Carabinieri della Stazione di Borgotaro a tarda sera hanno fermato un 35enne che girava per il paese senza giustificato motivo. Entrambi sono stati sanzionati e rimandati a casa.