Daniele Tanzi: giovedì 13 maggio i funerali del 18enne ucciso nell'ex mulino

Si svolgeranno giovedì 13 maggio alle 10 nell’Abbaziale di Santo Stefano di Casalmaggiore i funerali di Daniele Tanzi, il 18enne di Casalmaggiore ucciso con 24 coltellate nell'ex mulino abbandonato di via Volturno a Parma, nella notte tra il 4 e il 5 maggio.

Per il fatto di sangue Patrick Mallardo, 20enne ed ex ragazzo di Maria Teresa, la fidanzata della vittima che in quel momento era con lui, ha confessato le sue responsabilità. In carcere, non ha risposto al Gip.

La salma di Daniele giungerà in chiesa alle 16 di mercoledì. In serata verrà recitato il rosario. In queste ore gli zii e i cugini di Daniele, tra cui Francesco ("Gli porterò la sciarpa del Foggia"), sono in viaggio per portare l’ultimo saluto al ragazzo buono, strappato alla vita nel pieno della sua giovinezza.

Daniele lascia due fratelli, mamma Antonella e papà Antonio.