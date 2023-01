Danneggia l'albergo in cui è ospite, poi le auto parcheggiate e aggredisce i carabinieri: 53enne arrestato

Serata movimentata iniziata con il danneggiamento di porte e arredi in un albergo della città e terminata in Via Verdi con un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A lanciare l'allarme è stato il direttore dell’albergo di via XX Settembre a Parma, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Attorno alle 20.30 è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente in quanto un ospite visibilmente alterato aveva danneggiato diverse porte delle camere, i muri e gli arredi dei corridoi per poi allontanarsi dalla struttura.

Mentre i militari identificato l’uomo in un 53enne residente a Sassari, attraverso i documenti lasciati nella stanza, venivano allertati dalla Centrale Operativa che, diversi cittadini stavano segnalando, al numero d’emergenza 112, un uomo a piedi intento a danneggiare le autovetture parcheggiate in via Felice Cavallotti, via Affò e via Verdi.

Raggiunta via Verdi, l’uomo veniva riconosciuto per l’ospite dell’albergo. Alla vista dei militari tentava la fuga aggredendoli fino a quando, a fatica, veniva bloccato ammanettato e condotto in caserma.

Al termine delle formalità di rito veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di un militare e, denunciato per il danneggiamento all’interno dell’albergo e di quattro autovetture.