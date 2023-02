Sniffa cocaina, poi danneggia un'auto della polizia ferroviaria e ferisce due agenti: arrestato

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Parma ha tratto in arresto un cittadino straniero 30enne per il danneggiamento di un’autovettura di servizio in dotazione all’ Ufficio di Polizia Ferroviaria, nonché per lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In particolare l’uomo, dimorante del reggiano ed irregolare sul territorio nazionale, ha infranto con una grossa pietra il lunotto posteriore ed un finestrino del veicolo, in quel momento parcheggiato sulla piazza antistante la stazione di Parma.

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria parmense sono immediatamente intervenuti per bloccare il soggetto che appariva in forte stato di agitazione fino ad ingaggiare una colluttazione con lui, al termine della quale lo straniero è stato condotto presso il locale ospedale ove i sanitari attribuivano lo stato di agitazione all’uso di cocaina e cannabinoidi, mentre i due poliziotti venivano refertati con prognosi di 10 e 5 giorni. Al termine degli accertamenti sanitari e degli adempimenti di polizia l’individuo, non nuovo ad episodi di danneggiamento a mezzi di trasporto pubblici, sia urbani che ferroviari, è stato tratto in arresto per i reati di danneggiamento aggravato, lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Al termine del processo lo straniero è stato condannato a 2 anni di reclusione e ristretto presso la Casa Circondariale di Parma.