Vandalismi, danneggia un'auto parcheggiata in centro a Roccabianca: denunciato 32enne

Ha danneggiato, per futili motivi, un'auto che si trovava parcheggiata nel centro storico di Roccabianca. Un 32enne, residente in zona, è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione locale che, al termine di alcune indagini, sono riusciti a risalire all'autore del gesto vandalico, che è stato segnalato per deturpamento e danneggiamento di un’autovettura.

I fatti risalgono a qualche mese fa, quando un cittadino residente nel centro di Roccabianca si è presentato presso i carabinieri denunciando che nel corso della notte, ignoti gli avevano imbrattato la carrozzeria della sua autovettura parcheggiata sotto casa, effettuando diverse scritte sulle fiancate e sul cofano, con della schiuma poliuretanica. Gli stessi hanno poi tappato i tubi di scarico dell’autovettura con la medesima schiuma e forato gli pneumatici posteriori.

I militari hanno quindi avviato le indagini attraverso le testimonianze di persone e le immagini dei circuito di videosorveglianza urbana sono riusciti a risalire all’autore dei fatti che è stato identificato e segnalato alla Procura della Repubblico di Parma. Si tratta di un giovane residente nella bassa, con piccoli precedenti penali, che ha agito per motivi futili, forse per noia. Per lui è pertanto scatatata la segnalazione all’Autorità giudiziaria e l’incombenza a breve di risarcire i danni causati.