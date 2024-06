Danneggia un negozio e un'auto in Oltretorrente: arrestato

Ha distrutto una vetrina di un ufficio di strada Farnese, poi ha danneggiato un'auto parcheggiata in via Gorizia. Un 40enne brasiliano è stato arrestato dai poliziotti per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 giugno. Gli agenti sono arrivati in via Piave, dove era stata segnalata la presenza del 40enne, in stato di escandescenza.

Quando ha visto i poliziotti il brasiliano ha cercato di sottrarsi al controllo, opponendo resistenza attiva e apparendo da subito visibilmente alterato. Gli agenti lo hanno messo in sicurezza, immobilizzandolo: il 40enne è stato portato in Questura per il fotosegnalamento e per gli accertamenti di rito.

L'uomo – risultato essere un quarantenne brasiliano, regolare sul territorio - veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, acquisita la querela delle parti offese, denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria il 40enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima, che sarà celebrato domani.