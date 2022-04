Danneggiamento delle porte di Duomo e Battistero: trovato il responsabile

E' stato individuato e denunciato il responsabile del danneggiamento dei portali del Duomo e del Battistero. Il corpo di Polizia Locale è intervenuto prontamente per risalire ai fatti che sono avvenuti il 6 aprile verso le 21 circa. I danni sono ingenti e riguardano i cinque portali della Cattedrale, le tre porte del Battistero, le quattro porte dell’Abbazia di San Giovanni, le due porte della Farmacia di San Giovanni e una porta di accesso del Seminario in Via Cardinal Ferrari.

Con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza di sicurezza urbana del Comune di Parma, gli esperti della Polizia Locale sono riusciti a ricostruire tutti i passaggi degli imbrattamenti, che hanno riguardato anche altre parti del centro ctorico. Da ieri pomeriggio, il personale del Nucleo Problematiche del Territorio e della Proiezione esterna del Corpo di Polizia Locale è sulle tracce della persona responsabile, una vecchia conoscenza delle forze di polizia per fatti di danneggiamento analoghi compiuti nel corso dello scorso anno.

Il comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, Michele Cassano, ha spiegato: “Abbiamo iniziato da ieri una caccia all’uomo di colui che le immagini della videosorveglianza urbana ci restituiscono come il possibile responsabile dei gravi danneggiamenti. Naturalmente il soggetto è incappucciato ma avendolo da poco identificato per il reato di invasione di proprietà, siamo quasi certi che sia il medesimo responsabile. Se gli indizi saranno confermati, denunceremo uno straniero del Bangladesh già deferito all’autorità giudiziaria per reati di deturpamento, imbrattamento e danneggiamento di beni di valore storico e artistico, oltre che di ricettazione”.