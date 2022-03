Aggrediscono un tifoso del Lecce dopo la partita: Daspo a quattro tifosi del Parma

Aggrediscono tifoso del Lecce un’ora e mezza dopo la conclusione dell’incontro: quattro Daspo ai tifosi del Parma. Lo scorso 19 marzo si è disputato a Parma l’incontro di calcio Parma – Lecce di serie “B”. All’incontro hanno assistito circa 8000 tifosi, di cui 2000 supporters del Lecce. La gara si è svolta regolarmente, senza nessun disordine né alcuna problematica per l’ordine pubblico nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi grazie al dispositivo di sicurezza messo in campo dalla Questura e dalle altre Forze dell’ordine.

Circa un’ora e mezza dopo la fine della partita, al personale ancora impiegato in servizio è pervenuta la segnalazione della Sala Operativa in quanto una passante aveva contattato il 113 segnalando in via Emilia di fronte al Barilla Center un gruppo di tifosi parmigiani. Immediatamente le pattuglie si sono recate sul posto e sono riuscite a bloccare nei pressi di una Pizzeria, poco distanti, 4 ragazzi. Subito dopo è stato chiamato il 118 al fine di prestare le necessarie cure alla vittima di aggressione che è stato portato in Ospedale a fini precauzionali e successivamente dimesso con prognosi di 15 giorni per la frattura del setto nasale. Dopo aver bloccato i 4 tifosi del Parma, il personale della Digos ha proceduto alla loro identificazione e per questo motivo sono stati condotti i n Questura per essere fotosegnalati dalla Polizia Scientifica. Ascoltate le testimonianze dei presenti e della vittima dell'aggressione, i quattro tifosi parmigiani, tutti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono stati denunciati per lesione in concorso.

Al termine delle attività di rito la Divisione Polizia Anticrimine ha inoltre emesso nei loro confronti un provvedimento di Daspo della durata di 2 anni per due di loro e di 3 anni per un altro, per "aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive". Infine per il 40enne del gruppo, già sottoposto in passato ad analogo divieto di partecipare a manifestazioni sportive, è stato disposto un Daspo della durata di 5 anni. Per tutti loro è scattato il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’Unione europea dove si disputeranno manifestazioni calcistiche dei campionati serie A, B, lega Pro, serie D, Eccellenza, Promozione, prima, seconda e terza categoria, juniores, allievi e giovanissimi a carattere nazionale, regionale e provinciale, dei tornei Internazionali e Nazionali, dei campionati amatoriali, Champions League, Europa League, Coppa intercontinentale, Coppa Italia, e Supercoppa Italiana, nonché ai luoghi ove si disputano gli incontri della Nazionale Italiana di calcio sia sul territorio nazionale sia in quello degli Stati membri dell’Unione europea, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera ed inoltre a tutte le manifestazioni a carattere sportivo in genere, che si svolgono in ambito professionistico.