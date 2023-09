Due Daspo ai tifosi del Venezia in trasferta a Parma

Lo scorso 19 maggio si è disputato a Parma l’incontro di calcio Parma - Venezia, valevole per il campionato di serie “B”. All’incontro hanno assistito circa 13.000 tifosi, di cui 980 supporters del Venezia.

La gara si è svolta regolarmente, senza nessun disordine né alcuna problematica per l’ordine pubblico. Tuttavia, durante la partita un tifoso del Venezia si era reso responsabile di un’aggressione ai danni di un altro tifoso del Venezia, per futili motivi, avvenuta negli spalti della Curva Sud. Nella circostanza così come appurato dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza il tifoso sferrava un pugno al volto all’indirizzo dell’altro supporter.

Inoltre, sempre durante l’incontro di calcio, un altro tifoso del Venezia si rendeva responsabile dell’accensione di un fumogeno nel settore ospiti. Al termine degli accertamenti effettuati dalla Digos e dell’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il Questore di Parma ha emesso nei loro confronti un provvedimento di Daspo della durata di 5 anni per uno, in quanto soggetto recidivo già in passato destinatario di analogo provvedimento, e di 2 anni per l’altro con obbligo di firma durante tutte le partite del Venezia. Per tutti loro è scattato il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’Unione europea dove si disputeranno manifestazioni calcistiche.