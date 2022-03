Guerra alle baby gang, scattano i primi daspo 'Willy': quattro giovani violenti non potranno frequentare i locali del centro

Quattro giovani violenti, tra cui due minorenni, sono stati raggiunti dalla misura di prevenzione denominata daspo 'Willy', introdotta dopo l’omicidio del 22enne Willy Monteiro Duarte come ulteriore strumento di contrasto della violenza giovanile e delle baby gang. Sono i primi provvedimenti, dopo l'approvazione della norma nel 2020, applicati nella nostra città. I quattro, identificati più volte in occasione di disordini ed episodi violenti avvenuti in centro storico, non potranno entrare, per due anni, all'interno e nelle immediate vicinanze di locali ed esercizi pubblici, come bar, ristoranti e discoteche del centro. Ad uno dei 4 giovani è vietato entrare nei locali pubblici in tutto il territorio del comune di Parma. La novità di questa misura preventiva (rispetto per esempio ai fogli di via obbligatori ed ai divieti di dimora) è che può essere applicata anche ai minorenni.

Il Questore di Parma Massimo Macera ha annunciato l'emissione dei primi provvedimenti di questo tipo a Parma. Dopo le istruttorie portate avanti dalla Divisione Anticrimine, diretta dalla dottoressa Marinella Caruocciolo, tra i mesi di febbraio e di marzo, ai quattro ragazzi è stato notificata il daspo, applicabile anche in assenza di reati.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, oltre al Questore, anche il viceispettore Giuseppina Del Pozzo, stretta collaboratrice della dirigente dell'Anticrimine Marinella Caruocciolo, e il dirigente delle Volanti Gino Albano. Il percorso che porta all'emissione dei daspo Willy e delle altre misure di prevenzione, infatti, parte con le segnalazioni e le identificazioni effettuate dalle pattuglie delle Volanti, che ogni giorno sono in strada per effettuare controlli. Dopodichè vengono svolti alcuni accertamenti: se per esempio un ragazzo coinvolto in un episodio di violenza, anche in assenza di reato, non ha la residenza a Parma o non ha una giustificazione per essere in città, potrebbe essere colpito dal foglio di via obbligatorio.

Il daspo Willy è una misura di Prevenzione personale atipica di competenza dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, rientrante nella categoria dei “Divieti di accesso ad aree urbane”, la cui disciplina è stata modificata nel dicembre 2020 all’indomani dei tragici fatti che portarono all’omicidio del 22enne Willy Monteiro Duarte da parte . Per i protagonisti di disordini o di atti di violenza il questore può disporre il Daspo da specifici locali o esercizi pubblici: se violato c'è la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 euro.

"Questa misura di prevenzione, il daspo Willy, è l'unica che si applica anche ai minorenni. Le altre misure preventive, come il foglio di via obbligatorio, possono riguardare invece solo i maggiorenni - ha sottolineato il Questore di Parma Massimo Macera. "La cittadinanza ha potuto constatare, nel corso di questi mesi, l'impegno della polizia di stato e delle altre forze dell'ordine nel contrasto agli episodi di criminalità e di devianza giovanile attraverso controlli serrati nei vari quartieri della città ed il centro storico, che hanno portato a denunce ed arresti. Il nuovo strumento permette di identificare e colpire anche quei giovani che non hanno commesso reati ma che hanno partecipato a disordino o che hanno avuto comportamenti violenti. Le sanzioni, in caso di violazione del daspo, sono pesanti: è prevista infatti una multa da 8 a 20 mila euro e la reclusione da 6 mesi a 2 anni".

Sicurezza e baby gang: negli ultimi 2 mesi 21 fogli di via obbligatori

"Negli ultimi due mesi - sottolinea la dirigente dell'Anticrimine Marinella Caruocciolo - a Parma sono stati emessi 21 fogli di via obbligatori: 12 hanno riguardato l'allontanamento dal Comune di Parma e 8 sono stati emessi a seguito di comportamenti violenti da parte di giovani nella zona del centro storico".