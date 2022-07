De Lorenzis, la sentenza: condannato a 14 anni per violenza sessuale aggravata e continuata

Quattordici anni di carcere più pene accessorie e numerosi risarcimenti. Dopo cinque anni e ben trentacinque lunghe udienze, il Tribunale di Parma ha condannato Gianfranco De Lorenzis per violenza sessuale continuata e aggravata su numerose pazienti che si erano affidate alle sue cure. Alcuni fatti sono stati dichiarati prescritti. L'accusa aveva chiersto 12 anni.

Il medico, noto chirurgo bariatrico, era accusato da ventotto pazienti, provenienti da tutta Italia, che hanno testimoniato raccontando di visite durante le quali il professionista dimostrava un lato oscuro e perverso.

Lo specialista in chirurgia bariatrica, che aveva lavorato in una clinica di Parma, era stato denunciato per fatti che vanno dal 2007 al 2016. Le pazienti, per l'accusa, erano state state molestate nel suo studio, altre prima di entrare in sala operatoria o addirittura dopo l'intervento.

Le numerose parti civili hanno tutte ripetuto anche nei mesi scorsi lo stesso modus operandi del medico: visite con modalità molto discutibili, palpeggiamenti, baci sulla bocca, abusi che ancora oggi segnano la vita di donne che aveva fiducia in questo “luminare” che esercitava in una clinica cittadina.

De Lorenzis è stato protagonista di un servizio della Iena Giulio Golia di Italia 1: nel video giornalistico, acquisito dalla Procura, si vede il medico molestare una paziente che in realtà era una esca del programma televisivo.