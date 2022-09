De Vanna: "Dal 9 ottobre ci sarà lo street tutor a presidiare il territorio"

L'Assessore alla Legalità con delega alla Sicurezza Francesco De Vanna, insieme al Comandante della Polizia Locale Michele Cassano ha effettuato un sopralluogo al Parco Nord per un confronto con i cittadini residenti e i fruitori dell'area pubblica a seguito delle recenti segnalazioni di degrado e trascuratezza della zona e per illustrare le linee generali del progetto di riqualificazione che interesserà il Parco Nord. Francesco De Vanna ha annunciato l'introduzione di una nuova figura, quella dello street tutor che enterà in azione dal 9 ottobre e contribuirà alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi e coopera con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.