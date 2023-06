De Vanna: "L'agente di quartiere renderà la presenza della Polizia Locale più visibile"

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Enrico Usai, ha reso noto i dati relativi all’attività svolta nel corso del 2022. Sono diversi gli ambiti in cui gli agenti di via del Taglio sono impegnati nella tutela della legalità e della sicurezza, dalla viabilità al commercio.

L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, ha commentato così i numeri: “I dati sull’attività svolta nel corso del 2022 dimostrano l’impegno della Polizia Locale sui molteplici versanti della legalità, a partire da quella stradale. Siamo impegnati in un preciso disegno di riorganizzazione e consolidamento del Corpo della Polizia Locale, affinché possa svolgere in modo sempre più efficace le funzioni che la legge gli assegna: in questa prospettiva abbiamo rafforzato i servizi in ambito ambientale e commerciale, anche grazie ad un più stretto raccordo trasversale tra gli assessorati e con le Forze dell’Ordine. Inoltre, abbiamo dato avvio con grande determinazione al progetto di una nuova sicurezza di comunità, imperniata sull’agente di quartiere, che renderà la presenza della Polizia Locale più capillare e più visibile, a partire dai quartieri più vulnerabili della città, in modo che si consolidi il rapporto di fiducia con i cittadini. Abbiamo infine rinnovato il supporto ai gruppi del Controllo di Vicinato, che ringrazio per la collaborazione, e con Auser per il presidio davanti alle scuole, attività della quale siamo molto grati a tutti i “nonni vigili”. Ringrazio il Dott. Enrico Usai per la sua preziosa dedizione al Comando e il Delegato Daniele Stefanì per il quotidiano raccordo tra Comando e Giunta comunale”.