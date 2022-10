Debutta in centro storico la pattuglia di poliziotti appiedati

Ieri mattina ha debuttato nelle vie del centro storico, tra la curiosità di turisti e cittadini, la pattuglia di poliziotti appiedati, messa in campo dal Questore di Parma Massimo Macera. I poliziotti hanno perlustrato le vie del centro storico maggiorente frequentate, per garantire il senso di sicurezza ai cittadini e prevenire comportamenti illegali.

Essere vicino alla gente si concretizza con il motto della Polizia di Stato “Esserci Sempre”, in maniera che ogni cittadino possa avvicinarsi ai poliziotti per rivolgere delle semplici domande, o per segnalare situazioni particolari.