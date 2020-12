Decreto Natale 2020: niente mercati ordinari

Sulla base di quanto previsto dal Decreto Natele 2020, che istituisce la zona rossa in tutta Italia, nelle giornate del 24,25,26,27 e 31 dicembre 2020 e nelle giornate del 1,2,3,5,6 gennaio 2021, non si potranno svolgere i mercati ordinari, cioè quelli della Ghiaia ed i mercati settimanali nei vari Quartieri.

Unica eccezione per i mercati dei Produttori Agricoli, per i banchi alimentari all’interno dei mercati ordinari e per i banchi alimentari in posteggi isolati , che, ad esclusione del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, potranno svolgersi ugualmente, sempre in ottemperanza delle norme in vigore rispetto alla perimetrazione e controllo degli accessi.