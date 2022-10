Commemorazione dei defunti: controlli dei carabinieri per evitare i borseggi nei cimiteri

Come ogni anno in concomitanza con la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, predispone l’intensificazione del controllo del territorio attraverso mirati servizi nei principali punti di aggregazione tra cui i cimiteri in città ed in Provincia. Un’attività prettamente finalizzata a prevenire la microcriminalità diffusa, come borseggi nei cimiteri e furti sugli autoveicoli in sosta. L’intensificazione del controllo riguarderà, in particolare, i cimiteri nel fine settimana fino al 2 novembre, ovvero i giorni in cui si calcola il maggior afflusso di persone. Dall’apertura alla chiusura, i militari assicureranno la dovuta vigilanza di natura prettamente preventiva sia con l’impiego di pattuglieappiedate sia in auto con colori d’Istituto garantendo, la giusta soglia di sicurezza ai visitatori. Importante sarà anche il contributo che i cittadini vorranno dare per aumentare tale soglia e prevenire la consumazione dei classici reati di microcriminalità che solitamente si verificano in tali periodi. Il Comando Provinciale

Carabinieri di Parma, a tal proposito, raccomanda di evitare di lasciare sulle auto in sosta borsette, valori e comunque tutto quanto possa essere di interesse ai ladri e di segnalare al numero d’emergenza 112 ogni situazione o movimento sospetto in modo tale da garantire il tempestivo intervento delle pattuglie.