"Via Verdi e barriera Garibaldi tra risse, aggressioni, spaccio e bivacchi: ora basta, si potenzino i controlli sulle strade"

"Da tempo la normalità quotidiana di via Verdi e barriera Garibaldi è fatta di bivacchi, sporcizia, schiamazzi, risse, spaccio, ubriachezza molesta. Quando va male ci sono anche le aggressioni, le bottigliate, i coltelli e il sangue sui marciapiedi". L’esasperazione dei residenti abbandonati a se stessi dal Comune è più che giustificata". A denunciarlo è il Gruppo Lega in Consiglio comunale. "Da anni la Lega denuncia la situazione di interi quartieri della città abbandonati al degrado, alle baby gang e alle bande di stranieri e spacciatori che fanno quello che vogliono. In Consiglio comunale la Lega ha avanzato diverse proposte che partono dal controllo del territorio e dall'azione di deterrenza delle forze dell'ordine. La Giunta Pizzarotti che per anni ha tollerato che interi quartieri scivolassero nel degrado, deve prendersi le sue responsabilità: chiedere scusa ai cittadini e mandare la polizia municipale a presidiare le strade".