Viale Mentana, senzatetto nascosto tra i rifiuti dello stabile abbandonato. Trovata anche una pistola

Durante un controllo in uno stabile in stato di abbandono, in area pubblica di viale Mentana, gli ufficiali del Comando di Strada del Taglio hanno rilevato, occultato all'interno di un pozzetto, una pistola a salve, calibro 8, priva di tappo rosso, per la quale è stata inoltrata informativa alla Procura della Repubblica per detenzione di oggetti atti ad offendere a carico di ignoti.

L'arma è stata posta sotto sequestro penale. Gli agenti hanno proceduto anche ad un'accurata ispezione interna della struttura a seguito della quale, nei locali al piano interrato, è stato trovato nascosto un ghanese privo di documenti. L'uomo, 37enne senza fissa dimora, è stato accompagnato al Comando per essere sottoposto a fotosegnalamento e adesso dovrà rispondere del reato di occupazione abusiva di edificio pubblico. Dai controlli è risultato che, nei confronti del soggetto era stato emesso un ordine di espulsione e un ordine di rintraccio per ulteriori reati commessi nel 2021.

Durante un altro controllo, è scattato un ordine di allontanamento dal centro storico per 48 ore e sanzione ai sensi del Decreto Minniti per una coppia di nazionalità rumena che bivaccava sui gradini pubblici impedendone la fruibilità alle persone. E' successo in Borgo Goldoni, sempre nell'ambito dei controlli antidegrado della polizia locale.