Delitto Anzola, l'autopsia affidata a un medico di Parma

Sarà depositato all'inizio della prossima settimana- quasi certamente lunedì- il ricorso al Riesame della difesa di Giampiero Gualandi, il vigile 62enne in carcere per l'omicidio dell'ex collega 33enne Sofia Stefani, uccisa da un colpo sparato dalla pistola d'ordinanza di Gualandi giovedì scorso ad Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna. Nel ricorso, il suo legale Claudio Benenati chiederà l'annullamento della misura cautelare disposta sabato scorso dal gip Domenico Truppa o, in subordine, gli arresti domiciliari. Questa mattina, intanto, sono stati conferiti davanti al procuratore aggiunto di Bologna Lucia Russo gli incarichi per lo svolgimento dell'autopsia e della perizia balistica. Per entrambi gli accertamenti è stato dato un termine di 90 giorni. Dell'autopsia, già iniziata, è stata incaricata il medico legale di Parma Valentina Bugelli, mentre i consulenti delle parti sono Guido Pelletti per la difesa e Andrea Casolino per i familiari della vittima, rappresentati dall'avvocato Andrea Speranzoni. La perizia balistica è stata invece affidata a due Carabinieri del Ris di Parma, il maresciallo maggiore Luigi Desideri e il maresciallo Lorenzo Talamelli. A quanto si apprende, per questo accertamento Speranzoni si è riservato la nomina di un proprio consulente, mentre l'esperto indicato dalla difesa è Paride Minervini