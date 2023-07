Un caso di Dengue a Fornovo: scatta la disinfestazione

Un caso di Dengue a Fornovo. Una persona tornando da un viaggio all'estero è rimasta infettata. La sindaca di Fornovo, Michela Zanetti, ha annunciato che è stata decisa la disinfestazione contro gli insetti che possono trasmettere la malattia.

"Da ieri sera e per tre giorni consecutivi, in centro a Fornovo, in un raggio di 100 metri da piazza Tarasconi, a partire dalle ore 23 alle 2 circa è stato effettuato un trattamento di disinfestazione urgente in seguito ad un caso confermato di dengue, contratto all’estero, virus trasmesso da zanzare, zecche e flebotomi tramite morso/puntura - scrive la sindaca su Facebook-. Si raccomanda di evitare di sostare all’aperto, di tenere le finestre chiuse e non azionare condizionatori, per le tre ore successive al trattamento. Di allontanare e proteggere gli animali domestici e non esporre biancheria intima. Siamo in attesa di ulteriori indicazioni da parte di AUSL; seguiranno quindi altre informazioni".