Conducenti ubriachi: quattro persone denunciate per guida in stato di ebrezza

Nella notte di sabato 7 e domenica 8 gennaio, i carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani, unitamente al personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali della movida, con l’ausilio del personale della Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense. Tanti i controlli (circa 97 le persone controllate e 43 i veicoli), con alcune violazione accertate mediante “etilometro”, fortunatamente in calo rispetto alla quantità di controlli eseguiti.

Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica

Un rumeno di 30 anni residente a Campagnola Emilia poiché riscontrato alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 0.92

g/l, con conseguente ritiro della patente di guida. Lo stesso è stato anche segnalato alla prefettura di competenza quale assuntore di sostanze

stupefacenti in quanto addosso aveva alcune dosi di hashish destinate all’uso personale;

Un italiano 50enne parmense, poiché riscontrato alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 1.1 g/l, con conseguente ritiro della

patente di guida

Un peruviano 38enne, residente a Parma, poiché riscontrato alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 0.98 g/l, con conseguente

ritiro della patente di guida;

Un ghanese 37enne, del luogo, poiché riscontrato alla guida dell’autovettura di proprietà con tasso alcolemico di 0.59 g/l, tasso non costituente reato, ma

semplice illecito amministrativo, che comunque comporta il ritiro della patente di guida. I controlli congiunti tra i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani e la Polizia Locale dell’Unione Bassa Est Parmense, finalizzati a garantire maggiori standard di sicurezza sulle strade cittadine, proseguiranno anche nei prossimi weekend di gennaio.