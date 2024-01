Cercano di vendere capi di abbigliamento falsi nel parcheggio dell’ospedale di Fidenza: due denunce

È bastata una provvidenziale telefonata al numero di emergenza 112 dal seguente tenore: "ci sono due uomini che cercano di vendere vestiti nel parcheggio dell'Ospedale di Fidenza".

L'operatore ha immediatamente capito che qualcosa non andava e ha allertato un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Fidenza.

Una volta raggiunto il parcheggio dell'Ospedale Vaio, i Carabinieri hanno notato due uomini che, alla vista della "gazzella", sono frettolosamente saliti in macchina cercando di allontanarsi.

Fermati per un controllo hanno giustificato la loro presenza a Fidenza adducendo delle banali scuse ma sui sedili posteriori del mezzo che avevano appena noleggiato, custodivano numerosi capi d'abbigliamento (abiti da uomo e cappotti) apparentemente di grandi firme. Solo apparentemente però, perché un controllo più approfondito ha consentito di verificare che le custodie dei vestiti riportavano il marchio prestigioso, ma all'interno vi erano dei capi comuni e di fattura "modesta", ben diversi da quelli riconducibili ai marchi pubblicizzati.

I militari hanno pertanto deciso di approfondire il controllo e hanno accertato che i due soggetti, un 45enne ed un 47enne di origini campane ma domiciliati in Piemonte, erano vecchie conoscenze di vari Tribunali.

Una rapida ispezione ha permesso di rinvenire circa 20 indumenti confezionati in modo tale da ingannare i potenziali acquirenti.

È stato accertato che nel corso del pomeriggio avevano cercato di convincere diverse persone, che per varie necessità si stavano recando in ospedale, ad acquistare i capi prospettando loro un "vero affare" e pretendendo il pagamento in contanti.

La giornata per i due “ambulanti”si è conclusa in caserma con una denuncia a piede libero per tentata truffa e la proposta di