Denunciare, non cedere al ricatto e prove da raccogliere: sextortion, ecco come difendersi

L'aggancio sui social, le chat, la videochiamata hot e e poi il ricatto. Dopo i casi portati a galla da Parmatoday che hanno riguardato la città, la domanda che adesso ci si fa è se in qualche modo si possa evitare di finire nel tunnel del ricatto minacciato da vere e proprie organizzazioni criminali, con sede spesso all'estero, dopo una videochiamata erotica in chat allo scopo di estorcere soldi e dignità. La polizia postale, così come gli esperti di infornatica, non hanno dubbi: le armi per difendersi ci sono.

Cosa fare

Premesso che è sempre possibile affidarsi ad aziende di informatica esperte nel settore, nel momento in cui si cade vittima di un ricatto sessuale la prima cosa da fare è quella di raccogliere le prove e denunciare tutto alla polizia. Quindi: raccogliere il maggior numero di prove possibili sull’identità del ricattatore e salvare le conversazioni come evidenza legale, prima di bloccarlo. Il grosso limite è che le autorità italiane non hanno giurisdizione sui paesi non europei, dove la maggior parte dei ricatti avviene. Per presentare una denuncia efficace per ricatto sessuale, è necessario almeno un elemento di identificazione affidabile, come un IBAN italiano o europeo, un numero di telefono italiano o europeo, o un indirizzo IP non nascosto da una VPN. Con coordinate bancarie estere, sarà molto difficile ottenere risultati con la denuncia. Anche se il ricattatore richiede una ricarica su una carta Postepay, ci sono purtroppo casi di carte rubate. La denuncia andrebbe comuque sempre fatta.

Nel caso in cui si cade nella rete dell'estorsione su un social network o una chat, è fondamentale segnalare immediatamente il profilo dell’estorsore al servizio di assistenza e bloccarlo. Evitare inoltre di inviare messaggi minacciosi prima di bloccarlo, perché questo potrebbe facilitare la pubblicazione dei contenuti. Bloccare l’estorsore non impedisce di inviare messaggi privati ai contatti o di fare pubblicazioni.

Poi: sarebbe opportuno eliminare gli account, evitando di essere raggiungibili sui social per alcuni mesi e bloccare chiamate e messaggi sul telefono o whatsapp nel caso in cui i ricattatori abbiano avuto il numero della vittima. Infine, contrrollare ogni tanto per alcune settimane i propri dati sul web. Come? Utilizzando il nome e cognome per alcuni mesi.

Cosa non fare

Secondo i massimi esperti, accettare il ricatto per il senso di vergogna significa scavarsi la fossa da soli. Se si paga la situazione peggiora e si aumentano le possibilità di ulteriori richieste di denaro, anche all'infinito.

Il nominativo di chi paga finisce spesso in una lista di maggiore valore ed in base all’importo che sarà stato versato quelle stesse vittime finiranno in una lista "d'elite" da parte delle organizzazioni criminali.