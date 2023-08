Tragedia in viale Tanara, la denuncia: "Mia suocera lasciata nuda nel letto perché aveva la febbre a 38"

"Mia suocera è stata lasciata nuda nel letto perchè aveva la febbre a 38, con il condizionatore acceso sopra al letto e un operatore, collocato nella struttura dal Sert, le applicava pezze bagnate su polsi e caviglie". Inizia così il racconto di una persona che ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza all'interno della struttura per disabili di viale Tanara, all'interno della quale all'alba di lunedì 14 agosto si è sviluppato un incendio che ha provocato la morte della 62enne Adreana Borella, paralizzata dopo un incidente ed impossibiltata a muoversi e a mettersi in salvo. "Appena vista la situazione abbiamo deciso di portarla via da quella struttura". La struttura per disabili e per malati psichiatrici 'La Casa di Arianna' è gestita dalla cooperativa sociale Il Quartiere di Avitas.

Il sindaco Michele Guerra: "Lavoriamo per garantire l'assistenza a tutti"

L'uomo, che ha deciso di rimanere anonimo, parla di quello che sarebbe successo, alcuni anni fa, all'interno della struttura per disabili. "Dopo il fatto eravamo andati dai Nas per spiegare la situazione: c'era stato un controllo ed avevano trovato irregolarità in cucina e alcune anomalie".

Non sarebbero le uniche problematiche della struttura per disabili, che comprende quattro condomini: due in viale Tanara e due nella vicina via Umbria. "Ho saputo che alcuni operatori avevano deciso di lasciare la struttura per le condizioni di lavoro. Le stanze erano corredate di telecamere, ma davanti a quei monitor, raramente ci ho visto qualcuno. Questo è l'epilogo di una struttura indebitata fino al collo". Nel mese di giugno, infatti la cooperativa Il Quartiere di Avitas, che gestisce i quattro condomini tra via Umbria e viale Tanara, ha chiesto la liquidazione giudiziale.

La Procura della Repubblica apre un fascicolo, la struttura posta sotto sequestro

La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo sull'incendio che ha provocato la morte di una donna di 62 anni, Adreana Borella. La struttura per disabili e per malati psichiatrici 'La Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa sociale Il Quartiere di Avitas in viale Tanara 37 a Parma, è stata posta sotto sequestro. Le fiamme sono divampate all'interno del condominio Traviata, uno dei quattro che la cooperativa gestisce a Parma.

La vittima è Adreana Borella di 62 anni: paralizzata dopo un incidente

Adreana Borella, donna disabile di 62 anni, è la vittima dell'incendio che si è scatenato alle 5.30 di lunedì 14 agosto all'interno del condominio 'Traviata' all'interno della struttura per disabili e malati psichiatrici 'La Casa di Arianna' gestito dalla cooperativa Il Quartiere di Avitas. La donna, che era rimasta paralizzata dopo un incidente stradale, viveva all'interno di uno degli appartamenti al piano terra.

Le indagini: fiamme divampate dalla camera nell'angolo sinistro del piano terra

L'attività finora svolta dalle forze dell'ordine ha evidenziato che l'incendio è divampato nella zona dell'edificio sita nell'angolo sinistro del piano terra rispetto alla facciata principale. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, anche grazie all'intervento di personale specializzato del Corpo dei Vigili del Fuoco. Al momento le fiamme sono state domate e la struttura risulta attualmente sottoposta a sequestro penale.