Deraglia treno merci in via Toscana: ci sono feriti

Tragedia sfiorata. Solo un miracolo ha evitato il peggio. Pazzesco incidente oggi pomeriggio dalle parti di Via Toscana, lungo i binari che costeggiano la via. Un treno merci è deragliato. Ci sono dei feriti. Tre in tutto, lievi (anche una donna e un bambino), contusi dai sassi della massicciata che ha scaricato la sua furia sulla strada sottostante ferendo, appunto, alcune persone e distruggendo le infrastrutture intorno e anche diverse auto. Sul posto polizia, polizia locale e 118 con una squadra di vigili del fuoco.

Dalle primissime informazioni sembra che gli ultimi vagoni del treno merci siano andai contro alcune auto e abbiano rovinato un po’ di strada. I soccorsi sono sul posto.

La circolazione è stata sospesa tra Reggio Emilia e Parma con ripercussioni anche sull'Alta velocità. Danni alle auto e alle infrastrutture circostanti.

Traffico in tilt anche in città. Adesso si cercherà di capire cosa sia successo. I testimoni hanno parlato di una lunga frenata, mentre altri dicono di aver sentito un forte boato, simile all'esplosione di una bomba.

