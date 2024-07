Deragliamento: oggi la rimozione del pietrisco, via Toscana chiusa al traffico

È prevista per oggi la rimozione del pietrisco della massicciata ferroviaria che oggi ha raggiunto un tratto di via Toscana, a seguito dello svio di due carri vuoti di un treno merci di altra imporesa ferroviaria. L’attività, previo nulla osta del magistrato, sarà eseguita a cura di Rete Ferroviaria Italiana.

Circolazione ferroviaria ancora sospesa invece fra Fidenza e Reggio Emilia. I treni regionali sono limitati nelle stazioni di Fidenza e Reggio Emilia e il servizio fra le due località viene svolto con autobus.



In seguito all'incidente ferroviario, infine, il Comune di Parma informa che è stata disposta la totale chiusura al traffico di tutto il tratto di via Toscana che va da via Strobel alla intersezione con la rotonda di via Mantova. I residenti di via Toscana potranno accedere alle loro abitazioni soltanto a piedi, parcheggiando i propri veicoli nelle vie limitrofe.