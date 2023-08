Lo distraggono chiedendogli informazioni, poi derubano un 77enne: denunciati tre giovani

Un 77enne pensionato di Felino, qualche giorno fa è stato vittima di un inganno da parte di alcuni giovani i quali, distraendolo con la scusa di

chiedergli delle indicazioni stradali, gli hanno sottratto, dal sedile dell’auto, il borsello contenente denaro, telefono cellulare, documenti ed effetti personali, fuggendo poi a bordo di un’auto grigia. Mentre uno degli sconosciuti ha bussato al finestrino per chiedere informazioni stradali, fingendo di essersi perso, attirando l’attenzione dell’anziano, gli altri due con una rapida azione hanno aperto la portiera impossessandosi della refurtiva. All’uomo non è restato altro che recarsi presso la caserma di Sala Baganza per sporgere denuncia.

I militari salesi hanno cercato riscontri alle dichiarazioni della vittima con le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti in

zona. Il lavoro investigativo ha dato i suoi frutti, in quanto sono state individuate alcune riprese, estrapolate da diverse telecamere della zona, che

riprendevano chiaramente il veicolo utilizzato dai ladri per la fuga e anche gli stessi che, pochi minuti prima di compiere il furto, si erano fermati

davanti ad un bar del posto. Grazie alle immagini, sono state effettuate ricerche nelle varie Banche dati e richiesto la collaborazione dei reparti

dell’Arma delle Province vicine. Al termine delle attività sono stati identificati i tre presunti autori e denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in

concorso