Derubano per anni un pensionato disabile e gli svuotano il conto di 25 mila euro: denunciato un 29enne di Parma

Prima hanno indotto un pensionato disabile di Montecchio ad acquistare alcune apparecchiature senza rilasciargli lo scontrino, poi si sono presentati a casa sua sostenendo che la merce non era stata pagata, riuscendo a derubare l'uomo per oltre 25 mila euro. L'incredibile vicenda arriva da Montecchio ma coinvolge un 29enne di Parma, che è stato denunciato per circonvenzione d'incapace insieme al complice 30enne di Reggio Emilia. Secondo la ricostruzione di carabinieri i due giovani hanno raggirato la persona disabile per circa dieci anni.

Il 30enne era infatti il broker energetico della vittima: da qui parte tutta la storia. Il giovane, dopo aver carpito la fiducia del pensionato, nel corso degli anni gli ha venduto alcune apparecchiature, come per esempio uno ionizzatore d'aria dal costo di quasi 3.500 euro. Poi, altri acquisti, tutti senza scontrino. Dopo alcuni giorni i de si presentavano a casa dell'uomo per chiedere i pagamenti, che in realtà erano già stati effettuati. I due hanno approfittato della condizione dell'anziano anche per impossessarsi del suo telefono e delle credenziali per l'home banking. In questo modo sono riusciti a farsi accreditare somme dai 4 ai 5 mila euro sui propri conti correnti.

L'incubo è finito grazie ad un parente del pensionato che si è accorto che qualcosa non andava, soprattutto nei bonifici. Così ha verificato che diverse operazioni erano a favore dei due giovani ed ha denunciato tutto ai carabinieri di Montecchio. I militari, dopo alcune indagini, hanno ricostruito la vicenda e denunciato i due giovani per circonvenzione d'incapace.