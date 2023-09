Detenuto appicca un incendio in carcere, cinque poliziotti penitenziari finiscono in ospedale

Caos e dramma sfiorato nel penitenziario di Parma, dove un detenuto straniero si sarebbe reso protagonista di un evento che ha messo a serio rischio la salute del personale di Polizia penitenziaria e degli altri detenuti del reparto in cui è assegnato.

Da una prima ricostruzione dei fatti accaduti, sembrerebbe che il detenuto, già di recente protagonista di atti violenti verso altri carcerati e di atti turbativi dell’ordine e della sicurezza, avrebbe incendiato alcune cose ed alcuni indumenti, per poi nascondersi all’interno del bagno della sua camera di pernottamento. Avvisati i rinforzi, gli agenti si prodigavano nello spegnimento del principio d’incendio e, considerata la grossa nube nera prodotta dalle fiamme, sono stati messi in sicurezza tutti gli altri detenuti, evacuando il reparto. Una volta entrati nella stanza per mettere in salvo anche il fautore dell’evento, nascosto all’interno del bagno per rendere ancora più complicato l’intervento, con fatica si riusciva a farlo desistere.

Durante le operazioni, alcuni dei poliziotti intervenuti (precisamente 5 di loro) sono rimasti intossicati ed hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Per i casi più gravi sono stati valutati 10 giorni di prognosi.

Il Coordinamento Regionale FNS CISL chiede un intervento.