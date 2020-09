Detenuto incendia la cella per protesta: tre poliziotti intossicati

Un detenuto italiano, rinchiuso nel carcere di via Burla a Parma, avrebbe tentato di dare fuoco alla sua cella per protesta e tre poliziotti sarebbero rimasti intossicati. Il nuovo caso sarebbe avvenuto - secondo quanto riportato dal sindacato di polizia penitenziaria Sinappe - nella mattinata di giovedì 10 settembre. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe dato fuoco ad alcune suppellittili, presenti all'interno della cella: il fumo generato dall'incendio di alcuni oggetti si sarebbe diffuso all'interno della cella e all'esterno, provocando l'intossicazione di tre poliziotti. Gli agenti infatti, dopo aver messo in sicurezza gli altri detenuti, sono intervenuti per spegnere le fiamme. Per loro sono state necessarie le cure del Pronto Soccorso: i tre agenti hanno avuto ognuno dieci giorni di prognosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.