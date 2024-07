Detenuto tenta di evadere durante il trasporto in Tribunale

Un detenuto ha tentato di evadere durante il trasporto presso il Tribunale di Parma, cercando di farsi argo con spintoni ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria. È successo giovedì, 18 luglio, quando il personale di polizia penitenziaria, destinato a un servizio scorta per il trasporto in aula di giustizia di quattro detenuti, è stata sorpresa dall'atteggiamento di uno di loro. Dopo aver scortato il gruppo, dal mezzo protetto, uno di loro ha spintonato l'operatore di polizia che era vicino a lui, nel tentativo di scappare.

Solo, grazie alla prontezza del personale operante è stato impedito che, il tentativo di fuga, si portasse a conclusione. "Anche questo è il duro ed impegnativo contributo alla società, apportato dal corpo di polizia penitenziaria, che, nonostante le difficoltà operative, causa le carenze in organico, strutturali, di mezzi, e logistici, dove opera, e, nonostante ciò, riesce sempre con lo spirito di sacrificio, dedizione ed attaccamento al servizio, a dare il suo contributo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, demandate al Corpo", fa sapere la segreteria del sindacato.

"Tutto questo, a fronte della gestione di detenuti, rientranti nel circuito 41 Bis comma 2, dell'ordinamento penitenziario, alta sicurezza 1 e alta sicurezza 3, in stato di detenzione, per reati, che creano particolare allarme sociale, altresì, vi sono, anche detenuti rientrante nel circuito media sicurezza, ma, per la loro attitudine, tendenza alla violenza, ed aggressività, necessitano di particolare attenzione. Per i fatti accaduti e segnalati, il Comando di polizia penitenziaria di Parma, ha redatto i conseguenti atti amministrativi e di P.G., deferendo alla locale Procura della Repubblica, oltre agli organi dell'amministrazione penitenziaria Regionale e Centrale. Questa organizzazione sindacale, ringrazia gli operatori di polizia, per il contributo quotidiano, sempre, con sacrificio a fronte per le difficoltà in cui opera riesce sempre a raggiungere gli obbiettivi prefissati", si conclude la nota.