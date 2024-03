Detiene armi irregolarmente: 43enne denunciato a Borgotaro

I militari della Stazione di Borgotaro sono intervenuti all’interno dell’abitazione di un 43enne del posto, dove hanno verificato che oltre alle armi regolarmente denunciate, l'uomo era in possesso di due fucili di cui era stata omessa la denuncia all’autorità.

I carabinieri, al termine delle verifiche del caso, hanno proceduto penalmente nei confronti del 43enne segnalandolo all’A.G. per il reato di omessa denuncia. Proprio su questo particolare aspetto, si invitano tutti i detentori di armi verificare se per tutte le armi detenute sia stata effettuata regolare denuncia. Sempre tenendo in evidenza i presupposti di legge, le armi rinvenute, una doppietta Cal.12 ed un flobert cal. 35 sono state sottoposte a sequestro cautelativo in attesa delle determinazioni degli organi competenti.