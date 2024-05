Deve scontare 10 mesi di carcere: preso dai carabinieri

Alcuni giorni fa i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Rovereto, hanno arrestato un 50enne italiano residente a Parma.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per reati in materia di assistenza familiare dovrà scontare una pena di 10 mesi di reclusione.

I carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri, finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, hanno effettuato alcuni servizi di osservazione nei pressi della sua abitazione. Accertata la presenza all’interno dell’abitazione, i carabinieri lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato il provvedimento di esecuzione pena.

Al termine delle operazioni di rito per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, all’interno del quale dovrà permanere per i prossimi 10 mesi.