Deve scontare due anni di reclusione: arrestato in un albergo della Pedemontana

La particolare attenzione che l’Arma mette in campo anche per la ricerca e cattura di quei soggetti colpiti da misure cautelari ha permesso, la scorsa notte, di individuare e catturare un soggetto colpito da ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma.

Verso la mezzanotte di ieri, quando è arrivato il segnale di “alert” alla centrale operativa dei Carabinieri di Parma che segnalava, in una delle strutture ricettive della zona pedemontana, la presenza di un soggetto colpito da un ordine di carcerazione, l’operatore ha immediatamente messo in atto tutte le procedure di riscontro interfacciandosi con personale specializzato.

Individuata la struttura ricettiva in cui il ricercato si trovava è stata immediatamente inviata una pattuglia della Stazione di Collecchio che si è posizionata in una zona defilata per monitorare eventuali movimenti del soggetto. Dopo avere effettuato i necessari riscontri, ed aver formato una squadra “operativa” i militari della Stazione di Collecchio hanno fatto irruzione nella camera occupata dal 40enne, di nazionalità italiana con precedenti in materia di stupefacenti, che dormiva placidamente e che non è riuscito a porre in essere nessun tipo di reazione attesa la prontezza operativa dei Carabinieri.

L’uomo deve scontare una condanna a 2 anni di reclusione per reati legati agli stupefacenti e per lesioni personali a seguito di un’aggressione posta in essere a Parma nei confronti di un barista alcuni anni fa.

Nei suoi confronti infatti, pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2021 dal Tribunale di Parma che non è stato eseguito in quanto l’uomo si era reso irreperibile trasferendosi all’estero.

Al termine delle operazioni, accertata la sua identità e l’esecutività del provvedimento, per il 40enne si sono aperte le porte del carcere.