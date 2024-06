Deve scontare oltre due anni: rintracciato dai carabinieri e portato in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma, emesso nei confronti di un 54enne al momento residente in provincia.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenze passate in giudicato per gravi reati, commessi nell’anno 2019 in provincia di Parma dovrà scontare una pena di 2 anni, 4 mesi e 9 giorni di reclusione.

I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, hanno effettuato alcuni servizi di osservazione nei pressi del suo domicilio che hanno dato esito negativo. Ulteriori approfondimenti investigativi evidenziavano che l’uomo si era spostato dall’indirizzo di residenza, dove faceva ritorno sporadicamente. Il perdurare dell’attività di ricerca, però ha permesso ai Carabinieri di localizzare l’uomo in città, dove una volta prelevato e portato in caserma gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma per scontare la pena.