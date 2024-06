Diciassettenne aggredisce i carabinieri in via D’Azeglio dopo un inseguimento: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, alcuni giorni fa hanno arrestato un 17enne per resistenza a Pubblico ufficiale.

Alcuni giorni fa una pattuglia del “Radiomobile” in servizio perlustrativo, transitando in via D’Azeglio ha notato un ragazzo che, incrociato lo sguardo del Carabinieri, ed intuito di non essere passato inosservato, si metteva a correre in direzione del Parco Ducale.

Il capo pattuglia scendeva dall’auto e si poneva all’inseguimento del giovane. Il 17enne piuttosto “motivato” nel volersi allontanare dal raggio di azione dei Carabinieri, seppure a fatica non veniva mai perso di vista, tanto che il tentativo di disfarsi di un involucro in nylon veniva notato chiaramente dal militare all’inseguimento. Una volta acciuffato, il 17enne resosi conto che l’involucro da lui lanciato era stato recuperato dai militari che avevano avuto modo di verificarne il contenuto, dava corso ad una violentissima colluttazione con il militare che lo aveva bloccato. Il ragazzo conscio che i Carabinieri avevano recuperato alcuni grammi di hashish ed un bilancino di sua proprietà, pensando di riuscire a fuggire, tentava di colpire il militare ad un fianco con delle gomitate, con l’intento di fargli mollare la presa. Solo l’azione di contenimento messa in atto da entrambi i Militari permetteva di porre il ragazzo in sicurezza per poi essere trasportato presso la caserma di Strada Fonderie.

Il 17enne è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, e accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Bologna a disposizione della competente Autorità giudiziaria.

Convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale per i Minorenni ha emesso un’ordinanza con la quale è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa.