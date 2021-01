Dieci persone consumano cibo all'interno: la polizia fa chiudere un bar

Stavano consumando cibo all'interno di un bar-tabacchi di strada Martinella a Parma, violanto le normative anticontagio previste dagli ultimi decreti del Governo. Dieci persone sono state sorprese all'interno del locale: i clienti stavano creando assembramento e non avevano, come previsto, fatto acquisti per l'asporto. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma sono intervenuti ieri nel corso di alcuni controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti Covid. Il titolare dell'attività è stato sanzionato con 400 euro di multa mentre il locale è stato chiuso per cinque giorni.